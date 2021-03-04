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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«رسلان» يكرم أبطال هيئة السكة الحديد من ذوي الهمم

الخميس 04/مارس/2021 - 07:01 م
المهندس أشرف رسلان
المهندس أشرف رسلان
علا غزال
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كرم المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم أبطال الهيئة في المنافسات الرياضية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدّم الشكر لهم بالأصالة عن نفسه ونيابة عن كافة العاملين.

كما قدم رئيس الهيئة للمكرمين شهادات تقدير، داعيًا إياهم لمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد مع التأكيد على وقوف الهيئة بجانبهم دائما ودعمهم لاستمرارهم في رفع اسم الهيئة عاليًا واعتلاء منصات التتويج في مشاركاتهم المقبلة، مؤكدًا أن هيئة السكة الحديد كيان خدمي واقتصادي كبير علاوة على ذلك فهو يحتوي على طاقات بشرية إنجازها لا يقتصر على مجال العمل فقط ولكنه يتجاوز حدود المكان والعقل والامكانيات، من خلال أبطال حققوا بطولات غالية ليثبتوا للجميع أن الإعاقة إعاقة عقل وليست إعاقة بدن أو ظروف.

وأشار المهندس أشرف رسلان أن الهدف من التكريم هو إدماج العاملين ذوى الاحتياجات الخاصة لتكون السكة الحديد أكثر تشاركيه حيث تسعى الهيئة إلى تمكين الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تزويدهم بالفرص والمهارات لعرض مواهبهم وتتضمن الهيئة مراكز للتطوير والتدريب صممت خصيصًا لاحتياجات العاملين ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى تطوير تلك المراكز والدخول في نشاطات رياضية مختلفة لهم لتكون بمثابة خطوة إيجابية أخرى لتأكيد أن السكة الحديد منصة بناءة تقوم بتأهيل العاملين ذوي الاحتياجات الخاصة بجانب وظائفهم لوضع سياسات تدعم الفرص المتكافئة.

يذكر أن المكرمين اليوم هم إبراهيم عبد الرسول، فني قاطرات، حاصل على ذهبية رمح وفضية قرص، فوزية إبراهيم حسين، محاسبة بالإدارة المالية، حاصلة على ذهبيتين جلة وقرص وفضية تنس طاولة، سلوى حسن عبد الفتاح، مراجعة بالإدارة المالية، حاصلة على فضية وذهبية جلة وقرص وفضية تنس طاولة، ومجدي محمود علم الدين، مراجع حسابات بالإدارة المالية، حاصل على برونزية.

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