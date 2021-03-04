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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس الجمعة شديد البرودة ليلا

الخميس 04/مارس/2021 - 07:17 م
طقس شديد البرودة
طقس شديد البرودة
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد، الجمعة، نهارا مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، دافئا على شمال الصعيد والرياح معتدلة، مائلا للحرارة على جنوب البلاد والرياح معتدلة.

وبتوقع كذلك طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء، وشبور مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 22 12
الإسكندرية 20 13
وادى النطرون 22 11
طنطا 22 12
شبين الكوم 22 12
دمنهور 21 12
بلطيم 20 13
مطروح 19 13
السلوم 18 10
سيوة 20 07
بورسعيد 21 12
دمياط 20 12
الزقازيق 22 12
المنصورة 21 11
الإسماعيلية 21 11
السويس 21 11
العريش 20 10
رفح 19 10
رأس سدر 22 12
نخل 19 07
نويبع 23 14
طابا 22 12
كاترين 18 04
الطور 23 13
شرم الشيخ 24 14
الغردقة 23 15
مرسى علم 24 14
الفيوم 23 10
بنى سويف 23 10
المنيا 23 09
أسيوط 24 09
سوهاج 25 11
قنا 26 11
الأقصر 26 12
أسوان 27 13
إدفو 27 11
أبوسمبل 26 13
الوادي الجديد 25 10
شلاتين 26 15
أبورماد 27 15
حلايب 26 16
رأس حدربة 26 17

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