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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تصحيح 45.6 ألف ورقة في 3 كليات بجامعة قناة السويس

الخميس 04/مارس/2021 - 06:56 م
الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، انتهاء تصحيح ٤٥٦٧١ ورقة امتحانية حصيلة الأسبوع الأول لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بمركز القياس والتقويم ووحداته بكليات التربية والآداب والصيدلة، مشيرًا إلى اتباع الإجراءات الاحترازية بدقة حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الأكاديمي "٢٠٢١٢٠٢٠" للكليات بدأت يوم السبت الماضى الموافق ٢٧ فبراير، وتجري عملية التصحيح الإلكتروني بصفه مستمرة تزامنًا مع العملية الامتحانية لضمان سرعة عملية التصحيح وإتمامها بصورة دقيقة وصحيحة.

وأشار الدكتور عبد الرؤوف مصطفى مدير مركز القياس والتقويم إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح ١٢ ألف و٢٧١ ورقة امتحانية حصيلة التصحيح الإلكتروني خلال هذا الأسبوع لامتحانات الفصل الدراسي الاول للكليات.

وعن وحدات القياس والتقويم الخاصة بالكليات، أكد الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية أنه تم تصحيح ١٥ ألف و٢٠٠ ورقة امتحانية إلكترونية.

وأضاف الدكتور مدحت صالح عميد الكلية، أنه تم تصحيح ١٥ ألف ورقة امتحانية للفرق الدراسية المختلفة.

وتابع الدكتور ياسر مصطفى عميد كليه الصيدلة أنه تم تصحيح ٣٢٠٠ ورقة امتحانية لمرحلة البكالوريوس، مشيرًا إلى الدكتورة غادة حداد مدير مركز القياس والتقويم بكلية الصيدلة إلى أن الكلية تتبع جميع الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها إدارة الجامعه أثناء عملية التصحيح.

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