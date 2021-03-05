أبرز 4 أحجار كريمة تجلب الحظ للمرأة فى الحياة

- الزبرجد



- العقيق الوردي



- الياقوت



- العقيق الأحمر



اقترب الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذى يحل فى 8 مارس كل عام، متضمنا الاحتفاء بالنساء ونضالهن وتضحياتهن وتقدير لمسيرتهن فى الحياة، ودعم حقوقهن.وبمناسبة يوم المرأة العالمي هناك 4 أحجار كريمة تجلب الحظ للمرأة في الحياة، يجب أن ترتديها المرأة في مختلف الأوقات تعمل على توليد الطاقة والحظ الجيد.حجر الزبرجد حجر كريستالي يسمى بحجر المال حيث يساعد في زيادة تركيز العقل عند التفكير في الثروة، ويساعد على اختيار الاختيارات الصحيحة، ويزيد من قوة الإرادة والرفاهية والحيوية.حجر العقيق الوردي امتلك سحرًا خاصًا في جلب الحظ السعيد، ويساعد في موازنة الطاقات، ويجلب الحظ السعيد.يشتهر حجر الياقوت بفخامته وارتفاع قيمة المجوهرات المرصعة به، ويمتلك خواصًا أخرى أكثر أهمية، فهو يعتبر حجر الحكمة الذي يساعد على اتخاذ الاختيارات الصحيحة في الحياة ويزيد من القدرة على جذب الثروات، ويساعد على استعادة الثروة المفقودة.حجر العقيق مركز قوة وأحد أكبر عوامل النجاح، وواحد من أكثر الأحجار التي تجلب الحظ السعيد منذ القدم، ويجلب الشجاعة والطاقة الجيدة والإبداع لأي شخص يرتديه، لذلك يتم ارتداؤه عند الخوف من اتخاذ قرارات معينة.