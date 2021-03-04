حصاد كورونا الأسبوعى.. أين وصلت أعداد الإصابات والوفيات؟

لازال التذبذب والاختلاف يسيطر على أعداد الإصابات والوفيات الخاصة بفيروس كورونا، بالرغم من خروج مصر من ذروة الموجة الثانية التي بدأت مع مطلع العام الماضي وزالت مستمرة في عدد من الدول، بل أن هناك دول دخلت في الموجة الثالثة من الفيروس.وبالنظر إلى أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسبوع المنصرم يتضح ذلك التباين الشديد في الأعداد، والثبات في بعض الأحيان خلال أيام من ذلك الإسبوع، فلازالت مصر تسجل يوميًا متوسط 500 إصابة ومن 40 - 50 وفاة وهو المعدل الطبيعي للأعداد في مصر.واتساقًا مع ذلك، أعلنت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، أن هناك تخوفات من قدوم شهر رمضان وارتفاع أعداد اصابات فيروس كورونا، خاصة أن المنحنى في هذه المرحلة يشهد استقرارًا كبيرًا في أعداد الإصابات والوفيات ونسبة جيدة في معدلات الشفاء على مستوى الجمهورية.وأوضحت اللجنة أن حدوث موجة ثالثة لفيروس كورونا هو أمر وارد، وكشفت عن أسباب دخول مصر فيها، والتي تمثلت في أن الموجة الثالثة يمكن أن تحدث في حالة تراخي المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية، وتغير المناخ كحدوث نشاط الفيروسات.وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" من خلال بيانات وزارة الصحة التباين الذي حدث في أعداد إصابات كورونا بشكل يومي على مدار الأسبوع المنصرم، وكذلك معدلات الشفاء والتي تدل في كل دولة على مدى نجاح بروتوكول العلاج المُتبع بها من عدمه.يذكر أن وزارة الصحة فتحت الموقع الإلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا بداية من الأسبوع الجاري، على أن يتم بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة باعتبارهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس لقلة مناعتهم وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.يوم الخميس الماضي سجلت مصر 644 حالة إصابة، و52 حالة وفاة، ليصبح إجمالي أعداد الإصابات 180 ألف و51 حالة وأصبح إجمالي الوفيات 10 آلاف و495 حالة، بينما معدلات الشفاء وصلت إلى 139 ألف و72 حالة.وفي اليوم الثاني سجلت مصر أعداد إصابات تبلغ 589 حالة إصابة بينما 46 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي أعداد الإصابات 180 ألف و640 حالة إصابة وأصبح إجمالي الوفيات 10 آلاف و541 حالة، بينما معدلات الشفاء بلغت 139 ألف و494 حالة.وفي يوم السبت التالي زادت حالات الإصابات زيادة طفيفة حيث سجلت مصر 601 حالة إصابة و49 حالة وفاة، ليصبح إجمالي حالات الإصابات منذ بداية الجائحة 181 ألف و241 حالة، بينما الوفيات بلغت 10 آلاف و590 حالة، وأصبح معدل الشفاء 139 ألف و927 حالة.أما يوم الأحد عادت الحالات للانخفاض من جديد، حيث سجلت مصر 588 حالة إصابة بينما الوفيات بلغت 49 حالة، ليصبح إجمالي أعداد الوفاة 181 ألف و829 حالة، بينما الوفيات بلغت 10 آلاف 689 حالة وفاة، فيما كانت معدلات الشفاء 140 ألف و460 حالة منذ بداية الجائحة.وسجلت مصر نفس المتوسط خلال يوم الإثنين، حيث بلغت حالات الإصابات 595 حالة إصابة، بينما الوفيات كانت 49 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الإصابات 182 ألف و442 حالة بينما الوفيات بلغت 10 ألف و688 حالة، وأصبح إجمالي معدلات الشفاء 140 ألف و892 حالة.أما يوم الثلاثاء سجلت مصر 586 حالة إصابة و48 حالة وفاة، ليصبح إجمالي 183 ألف و10 حالة إصابة، بينما الوفيات أصبحت 10 آلاف و736 حالة، بينما معدلات الشفاء 141 ألف و347 حالة منذ بداية الجائحة وحتى الآن.وبالأمس سجلت مصر 581 حالة إصابة و42 حالة وفاة ليصبح إجمالي الإصابات 183 ألف و591 حالة إصابة، بينما يبلغ إجمالي الوفيات 10 آلاف و778 حالة، بينما معدلات الشفاء وصلت إلى 141 ألف و655 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.