التشيك تطلب الحصول على لقاح سينوفارم المضاد لكورونا

أعلن جيري أوفتشيك المتحدث باسم الرئيس التشيكي أن براغ طلبت الحصول على جرعات من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.وذكرت شبكة (سي إن إن)، اليوم الخميس، أن التشيك أصبحت بذلك الدولة الثانية في الاتحاد الأوروبي التي تطلب الحصول على "سينوفارم" بعد المجر.وأوضح المتحدث باسم الرئيس التشيكي أن رئيس الوزراء التشيكي طلب من الرئيس الاتصال بنظيره الصيني من أجل التنسيق للحصول على اللقاح، مضيفًا أن "الجانب الصيني قرر الاستجابة لهذا الطلب على الفور".