ارتفاع إصابات كورونا في إيطاليا إلى 22865 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 339 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، مقابل 347 في اليوم السابق، في الوقت الذي ارتفع فيه العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 22865 من 20884 في اليوم السابق.وسجلت إيطاليا 98974 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، وسابع أعلى معدل في العالم.كما سجلت ما يقرب من ثلاثة ملايين إصابة حتى الآن.