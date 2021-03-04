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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في إيطاليا إلى 22865 حالة

الخميس 04/مارس/2021 - 07:38 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 339 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الخميس، مقابل 347 في اليوم السابق، في الوقت الذي ارتفع فيه العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 22865 من 20884 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 98974 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، وسابع أعلى معدل في العالم.

كما سجلت ما يقرب من ثلاثة ملايين إصابة حتى الآن.

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