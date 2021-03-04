الجزائر تسجل 168 إصابة بكورونا و6 وفيات في يوم واحد

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الخميس، تسجيل 168 إصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة في يوم واحد.وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 113 ألفا و761 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3002 حالة وفاة.وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 78 ألفا و673 حالة، بعد شفاء 148 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 23 مصابا في العناية المركزة.وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.