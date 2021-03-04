طاهر أبو زيد يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد كمال عامر

وصل طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة السابق، إلى مقابر القوات المسلحة لحضور صلاة الجنازة ودفن الفريق فخري كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمنطقة مصر الجديدة وتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد بعد أن توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المسجد.يذكر أن الفريق كمال عامر ولد في 13 يونيو 1942، بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة وترشح ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب حماة الوطن، عن دائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وشغل عدد منصب منها محافظ مطروح ومحافظ لأسوان كما تولى رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول وكذلك خلال الفصل التشريعي الثاني الذي بدأ شهر يناير الماضي وعمل مستشارا بأكاديمية ناصر العسكرية.كما أنه شارك في جميع الحروب التي اجتازتها مصر في الفترة (1962 ــ 1997)، وشارك في حرب أكتوبر وهو برتبة رائد وقائدا لكتيبة مشاه ميكانيكي.وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قرارًا بترقية اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنه الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.