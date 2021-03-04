4 صور تكشف كواليس «شقة 6» بين روبى ورحاب الجمل

تشارك رحاب الجمل بطولة مسلسل "شقة 6" مع الفنانة روبي والمقرر عرضه على منصة (شاهد)."شقة ٦" تدور أحداثه في 15 حلقة درامية وهو ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في إحدى العمارات ويحدث بعد ذلك أمر ما داخل شقة تقلب حياة الجيران رأسًا على عقب.المسلسل بطولة روبى، أحمد حاتم، رحاب الجمل، صلاح عبدالله، حمزة العيلى، ملك قورة وتأليف رفيق القاضى، سعاد القاضى، نبيل شعيب، محمود وحيد وإخراج محمود كامل.