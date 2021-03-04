عبدالرحمن المسيبلي: الأطفال وقود للحرب اليمنية.. وعلى المجتمع الدولى مواجهة تلك الجريمة

أكد عبد الرحمن المسيبلي رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات اليمني أنه يجب على المجتمع الدولي وضع حدا لجريمة الزج بالأطفال في الحرب اليمنية من قبل المليشيات الحوثية وجماعة الإخوان الإرهابية.وقال المسيبلي في تصريح لـ"الدستور" إن اليمن يعيش منذ ستة أعوام في حالة حرب عبثية تسببت بها المليشيات الحوثية، وراح ضحيتها عشرات الآلاف بين قتيل وجريح لكننا هنا بصدد تلمس أوضاع أعداد مهولة من ضحايا لا ينتمون إلى الضحايا من القتلى والجرحى بل ينتمون إلى فئة تقطر لها قلوبنا دما وحسرة فإنهم الضحايا المنسيين الذين يموتون وهم أحياء ويحيون وهم أموات هؤلاء هم الفئة الأكثر تضررا في تلك الحرب العبثية فهم الأطفال فقد أصبحوا لقمة صائغة لعبث المليشيات الحوثية في المحافظات اليمنية في شمال اليمن.وتابع أن المليشيات الحوثية وجدت في هذه الفئة العمرية ضالتهم في تعزيز عدد قواتهم وفي الوقت نفسه استخدامها وسيلة ضغط على أهاليهم للخنوع والاستكانة لسياساتهم، موضحا أنهم أجبروا الآلاف من الأطفال القصر على الانخراط في صفوف قواتها، ومن ثم الزج بهم مباشرة ومن دون تدريب في جبهات القتال ليصبحوا وقود لسعير نيرانها.وأوضح أن الحوثيين يمارسون تلك الجريمة بصورة ممنهجة فإنه من الصعب تحديد رقم معين لأعداد هؤلاء الأطفال الذين يتم تجنيدهم، فهو رقم متبدل ومتحرك بشكل يومي إلا أنه يمكن وبحسب ما رصدته منظمة اليونيسيف ومن بعدها صحيفة ديلي تلغراف البريطانية فإن عدد الأطفال الذين جندتهم المليشيات الحوثية يشكلون ثلث العدد الإجمالي لتلك القوات فالإحصاء لم يعد بالأرقام وإنما أصبح بالنسبية.وتابع المسيبلي: "الإقدام على تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك هو جريمة حرب يعاقب عليها القانون. هذه الجريمة تتنافى واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989م ولبرتوكولها الخاص بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000م، ولهذا فإن النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ينص وبوضوح على إن الزج بالأطفال في النزاعات المسلحة هو جريمة حرب يعاقب عليها القانون. هكذا حرص نظام محكمة الجنايات الدولية على توصيفها بجريمة حرب كونها تهدد مستقبل الأجيال القادمة.ودعا السياسي اليمني المجتمع الدولي حكومات ومنظمات وشعوب إلى إدانة هذه الجريمة غير الإنسانية، بل والعمل على وضع حد لها لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أطفال اليمن، مشيرا إلى أنه قادر على أن يعمل الكثير في هذا السياق فهذه مسئولية قانونية وأخلاقية وإنسانية تقع على عاتقه مع الإدراك إن الالتحاق بالتجنيد لا يتم بموافقة أولياء أمور الأطفال ولا حتى برغبات الأطفال لكن يتم بالترغيب والترهيب.وأوضح المسيبلي أن جماعة الإخوان الإرهابية هي الأخرى ترتكب تلك الجريمة بطريقة مخملية في مناطق تأثيرها، مستغلة بذلك الجوامع وحلقات الذكر والمدارس الخاصة في طمس التفكير الأولي للطفل، وتمارس عليه عملية غسيل دماغ تغرس من خلالها أفكار التطرف والولاء لجماعاتهم المسيسة على حساب التوجيه المعنوي والتربوي والديني السوي.وأكد المسيبلي: "يتم استقطاب الأطفال عن طريق استغلال الحاجة والفقر بإغرائهم بالمال والوعود الكاذبة للزج بهم في القتال على القاعدة المذهبية والطائفية كجهاد فرض عين. لذلك فإن الطفل اليمني يصبح ضحية لجماعة الإخوان المتطرفة مذهبيا ومن الجانب الأخر ضحية لمليشيات الحوثية المتطرفة عقائديا".