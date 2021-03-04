شيكو يشكر «صناع اللعبة»: استنونا فى الجزء الثالث

عبّر الفنان هشام محمود (شيكو) عن سعادته بردود الأفعال التي وصلته على مسلسله الجديد اللعبة في جزئه الثاني والذي انتهى عرضه موخرًا.وأعلن شيكو عن سعادته بما حققه العمل من ردود أفعال إيجابية للغاية وذلك عبر حسابه بفيسبوك، قائلًا:"الحمد لله ربنا كرمنا أوي في اللعبة الجزء التاني، مش عارف حاجة غير فعلًا الحمد لله، عايز أشكر كل الناس اللي شاركت في صناعة هذا العمل من أكبر واحد لأصغر واحد".وتابع شيكو "على مدار الشهر اللي فات تابعنا كل كلامكم وتعليقاتكم وكنا مبسوطين أوي وفرحانين إننا قدرنا نخليكم تضحكوا كده الحمدلله وفخورين إننا عملنا مسلسل قدرتوا تتفرجوا عليه العائلة كلها مع بعض كان تحدي صعب والحمد لله دي نعمة من عند ربنا ويارب دايمًا نفضل نضحككم كده وتبقوا مبسوطين مننا...المسلسل دا تقريبا أحسن رد فعل لأي شغل عملناه ويارب نفضل دايما عند حسن ظنكم.. استنونا في الجزء الثالث اللعب مع الكبار قريب أوي... أووووووى".