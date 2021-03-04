وزير خارجية تونس: أمن مصر أمن قومى لبلادنا

أكد وزير خارجية تونس عثمان الجرندي، خصوصية العلاقات بين مصر وتونس، في ضوء ما يربطهما من دوائر جغرافية متعددة كالدائرة العربية والإفريقية، لافتًا إلى أن بلاده تتطلع إلى مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية لتكون في مستوى الثقة المتبادلة للرئيسين عبدالفتاح السيسي وقيس سعيد.وقال خلال إحاطة إعلامية في أعقاب مباحثاته مع نظيره المصري، إن التطورات المتلاحقة في منطقة المتوسط وليبيا تستدعي تكثيف المشاورات خاصة في ظل الوضع الراهن، مضيفا: "نواصل العمل على هذا الأساس لنعطي رسائل لشركائنا أننا نقوي بعضنا البعض، وأن هناك تنسيقا كاملا في مواقفنا الثنائية".ولفت إلى أنه في ضوء عضوية تونس الحالية في مجلس الأمن، فإنها على استعداد للتشاور مع مصر في كل القضايا التي تري رفعها لمجلس الأمن على أساس المصلحة المصرية التي هي في الأساس مصلحة لتونس، مؤكدًا أن أمن مصر أمن قومي لتونس.