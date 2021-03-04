«زعماء وعشاق» يكشف 3 نساء في حياة سعد باشا زغلول

كشف سيد عبد القادر، مؤلف كتاب "زعماء وعشّاق" حكاية أول حب في حياة زعيم الأمة سعد باشا زغلول.يقول عبدالقادر: "اختلطت فيها روائح الخيال مع رحيق الحقيقة، ربما لأن بطلتها الأميرة نازلي فاضل، إحدى أميرات الأسرة الحاكمة ولأنها الأكثر حبًا والأكثر إيمانا بهذا الفتى الصلب الذي يجمل سمات الزعامة، وأفكار الفلاسفة وزهد الناسكين، وهو نموذج أقرب لأبطال الأساطير الذين تتعلق بهم قلوب الفقيرات والأميرات على حد سواء".ويلفت الكاتب إلى أن الأميرة نازلي فتحت أبواب المجتمع الأرستقراطي أمام الزعيم سعد زغلول عندما قررت أن يكون وكيلًا لأعمالها، ومسؤولًا عن كل قضاياها، فامتلك الثقة الكبيرة والمال الذي مكّنه من التعرف على وجهاء هذا العصر من المصريين والأجانب وكان من بينهم كما يقول المؤرّخ الدكتور عبد العظيم رمضان "أفلن بيرنج" الذي عرف فيما بعد باللورد كرومر المعتمد البريطاني، وكان ذلك بداية للوظائف المدنية رغم الحرمان المدني.يواصل سيد كشف تفاصيل قصة الحب الثانية في حياة سعد باشا: "كانت شائعة قوية تطارده حتى بعد أن تزوج من السيدة صفية زغلول، كانت تتردد على ألسنة الكثيرين بما فيها صديقات عروسة الأولى والأخيرة (صفية زغلول) وكانت الشائعة تقول "سعد تزوج من إحدى بنات قريته في سن مبكرة وأنجب منها أبناء".هذه القصة نفاها الكاتب الكبير عباس محمود عقاد نفيًا قاطعًا عندما قال في كتابه عن سعد باشا: "سألت العالم الفاضل المرحوم الشيخ محمد فريد بك الأبياني فيها، فاستبعدها جدًا وقال:"أعتقد أنها غير صحيحة، ويؤكد اعتقادي أن"ابيانه" قائمة على أسر 3 هى: أسرة الزغالله، أسرة زيد وأسرة حسام الدين، فلو تزوج من بلدته لتزوج من إحدى تلك الأسر ولاشتهر ذلك، وبعيدًا جدًا أن يتزوج فتاة من المجهولات الأنساب.أما القصة الثالثة فهى قصه حبه وارتباطه بالسيدة صفية زغلول، ويقول عنها الكاتب: "عندما تقدم لخطبتها سعد زغلول كان في الـ35 وكانت هى 17 عامًا، كان مجرد إقدامه على خطبتها جرأة يحسد عليها وكان قبول أبيها لهذا الزواج جرأة من نوع آخر تعكس الثقة في هذا الشاب.