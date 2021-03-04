«حماة الوطن» يثمّن قرار الرئيس بترقية اللواء كمال عامر

ثمّن حزب "حماة الوطن" قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، بترقية اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر، واستقبل الحزب القرار بالامتنان والشكر والعرفان، مقدمًا التحية والشكر والتقدير إلى الرئيس لهذا القرار الوطنى الشجاع.كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد نعى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الذى وافته المنية صباح اليوم، وكتب الرئيس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، كان الفقيد خير معلّم وقائد، مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، قرارًا بترقية اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل، وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.