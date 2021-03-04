مصدر أمني: واقعة «مستريحة الغربية» ليست جديدة والأهالي قدموا 11 بلاغًا ضدها

قال مصدر بمديرية أمن الغربية، إن واقعة «مستريحة كفر الديب» ليست جديدة، وأن الأهالي تقدموا سابقا بـ11 بلاغا لمباحث الأموال العامة، حيث كانت السيدة تجمع من الأهالي دفعات شهرية على سبيل «الجمعية» وتتهرب من سدادها في الموعد المُحدد، وتم إجراء￼ تحريات حول الواقعة والتأكد من صحتها، بينما لم يتم تقديم أي بلاغات جديدة ضد السيدة حتى الآن.وكانت قرية كفر الديب التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، قد شهدت واقعة نصب جديدة بطلتها سيدة جمعت 30 مليون جنيه، بحجة عمل جمعيات وتشغيلها بمجال الكرتون والعقارات، وهربت بعد أن طالبها الأهالى برد المبالغ المالية، وهجرت زوجها وأولادها.