كوبيون: لقاح سوبيرانا المضاد لكورونا سيخضع للمرحلة الثالثة من التجارب

أعلن علماء كوبيون أن اللقاح المرشح للاستعمال ضد الإصابة بفيروس كورونا "سوبيرانا" سيبدأ المرحلة الثالثة من التجارب على الفور وذلك بعد تصريح السلطات بذلك.وأوضح العلماء الكوبيون، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، أن هناك لقاحًا آخر سيخضع كذلك لتجارب المرحلة الثالثة قريبًا.يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في كوبا يبلغ حوالي 52 ألف شخص.