مؤشرات وول ستريت ترتفع نسبيًا وسط ترقب تصريحات «باول»

تترقب مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والذي اتضح جليًا من تباين مؤشرات الأسهم وتقلبها منذ بداية تعاملات اليوم، وفي ظل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية في الآونة لأخيرة.ويتوخى المستثمرون الحذر بعد صدور بيانات اقتصادية بشأن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة التي أظهرت ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، وسط ترقب إقرار الكونجرس حزمة التحفيز المالي التي اقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.وأعلنت وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 9 آلاف طلب؛ لتصل إجمالي الطلبات إلى 745 ألف طلب، وترتفع بذلك إجمالي الطلبات عن شهر فبراير بأكمله بزيادة مقدارها 12 ألف طلب.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بمقدار 80 نقطة، بنسبة 0.25%، ليتداول عند مستوى 31350 نقطة، وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقًا بمقدار 10 نقطة، بنسبة 0.27%، ليتداول عند مستوى 3830 نقطة، وزاد مؤشر "ناسداك" لأسهم قطاع التكنولوجيا بمقدار 16 نقطة، بنسبة 0.12%، ليتداول عند مستوى 13014 نقطة.ومن المقرر أن يتحدث في وقت لاحق اليوم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن الاقتصاد الأمريكي فى فعالية عبر الإنترنت، والتي من المتوقع أن يقدم باول خلالها المزيد من الأدلة حول وتيرة التضخم الحالية في الولايات المتحدة، التي كانت السبب المباشر في القفزة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والمزيد من التقييم للاقتصاد الأكبر في العالم قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 13 مارس الجاري.