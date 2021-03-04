رئيس تويتر يستحوذ على «تايدل» المنصة الموسيقية لجاى زى

أعلنت مجموعة "سكوير" للدفع الرقمي بإدارة جاك دورسي وهو أيضا رئيس "تويتر"، اليوم الخميس، استحواذها على منصة "تايدل" الموسيقية للبث التدفقي المملوكة لنجم الراب جاي زي.وستدفع "سكوير" 297 مليون دولار بصورة أموال نقدية وأسهم للحصول على أكثرية الأسهم في "تايدل".وأشارت الشركة في بيان إلى أن "هذا الاستحواذ يوسع الاستراتيجية العمودية التي تعتمدها سكوير إلى هدف جديد: الموسيقيون".ولفت دورسي عبر حسابه على تويتر إلى أن "هذا الأمر يُختصر بفكرة بسيطة تقوم على إيجاد طرق جديدة لدعم عمل الفنانين".وأضاف "الأفكار الجديدة تظهر عند التقاطعات، ونعتبر أن ثمة صلة قوية بين الموسيقى والاقتصاد".وكان جاي زي، واسمه الحقيقي شون كوري كارتر، قد اشترى "تايدل" في مقابل حوالى 56 مليون دولار سنة 2015، غير أن الخدمة لم تنجح في مقارعة "سبوتيفاي" و"آبل ميوزيك".ويملك نجوم آخرون في عالم الموسيقى أسهما في الشركة، بينهم مادونا وأليشا كيز وريهانا وبيونسيه زوجة جاي زي.أما "تايدل" التي تضم مكتبتها الموسيقية أكثر من 70 مليون أغنية و250 ألف فيديو، فتؤكد أنها تتمايز عن منافسيها من خلال تقديمها عن طريق اشتراك بقيمة 19،99 دولارا، تجربة سمعية مميزة "بجودة صوت عالية".وتتيح المنصة للمستخدمين في حوالى خمسين بلدا اشتراكا بقيمة أدنى مقابل 9،99 دولارات شهريا.وكتب جاي زي عبر تويتر "منذ البداية، قلت إن تايدل أكثر من خدمة موسيقية عبر البث التدفقي، وبعد ست سنوات، بقيت منصة تدعم الفنانين في كل مرحلة من مسيرتهم".وأضاف "الفنانون يستحقون أدوات أفضل لمساعدتهم في مسيرتهم الإبداعية".ولفت الفنان الذي سينضم إلى مجلس إدارة "سكوير" إلى أن "هذه الشراكة ستغير المعادلة لكثيرين".وفي بورصة نيويورك، تراجع سهم "سكوير" بنسبة تقرب من 2 % في التبادلات الأولى.