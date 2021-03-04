أول صورة لعمرو سعد في مسلسل «ملوك الجدعنة»

كشف الفنان عمرو سعد عن أول صورة له من كواليس تصوير مشاهد مسلسله الجديد "ملوك الجدعنة"، الذي يخوض فيه دور البطولة مع مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.وظهر عمرو سعد بملابس شخصية أحمد سرية الذي يجسده خلال الأحداث، وهو مصاب بجذع في اليد."ملوك الجدعنة" بطولة مصطفى شعبان وعمرو سعد ورانيا يوسف وياسمين رئيس وعمرو عبدالجليل ودلال عبدالعزيز وأحمد صفوت ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد عبدالعظيم وسينيا خليفة وشادى سرور، وسيناريو وحوار عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار شعبى.