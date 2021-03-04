أحد أهالي مطروح: «تلقيت لقاح كورونا بكامل إرادتي» (فيديو)

بدأت وزارة الصحة اليوم، تطعيم أهالي مطروح بلقاح فيروس كورونا المستجد.وقال علاء الدين علوبة، أحد مواطني مطروح المتلقين للقاح كورونا، في تصريحات لـ«الدستور»، إنه سجل أمس لتلقي اللقاح وفي صباح اليوم استلم رسالة نصية للتوجه إلى مركز قلب مطروح.وأكد أنه طلب تلقي اللقاح بكامل إرادته، مقدما الشكر إلى القيادة السياسية ووزارة الصحة على تقديم الخدمات للحفاظ على صحة أبنائها.واستقبل مركز قلب مطروح بمستشفى مطروح العام، اليوم، مواطني المحافظة المتلقين لقاح كورونا وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا، وخصص مركز قلب مطروح عيادات لفحص المواطنين قبل تلقي لقاح كورونا ومتابعتهم بعد الفحص.