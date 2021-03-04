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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

هدى قطان عبر «إنستجرام»: ليس كل ما نراه على السوشيال ميديا حقيقيا

الخميس 04/مارس/2021 - 07:03 م
هدى قطان
هدى قطان
غادة موسى
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نشرت هدى قطان، فنانة التجميل العراقية ومؤسسة هدى بيوتي، شركة مستحضرات التجميل والمكياج التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، مقطع فيديو على حسابها على الإنستجرام تظهر فيه بصورتين مختلفتين، لتوضيح أن ليس كل ما نراه على السوشيال ميديا حقيقيا، وأنه يجب تقبل الذات وحبها كما هى.

كتبت هدى على الفيديو: "قبل وبعد التعديل"، حيث تظهر في الصورة الأولى وهي سمينة إلى حد ما، أما الصورة الثانية وبعد تعديلات الفوتوشوب فقد بدت أنحف بكثير وبجسد مثالي، لذلك لا شك أن ما فعلته هو أمر جريء في حد ذاته، وهذا يعود إلى كونها امرأة عصامية، فوفقا لمجلة فوربس قطان مُدرجة حاليًا في المرتبة 47 في عام 2020 كواحدة من أغنى نساء أمريكا العصاميات.

تروج هدى لمستحضرات تجميل كالمكياج ووسائل العناية بالبشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتظهر في العديد من مقاطع الفيديو والصور بجسد مثالي للغاية، ومع ذلك فهي تتخذ موقفا ضد ما تروج له على أنه جميل ومثالي، وتدعو إلى أن يحب الشخص نفسه مهما حدث، وتحدثت عن معايير الجمال، وكيفية تمكين المرأة.

نشأت قطان في الولايات المتحدة، ومارست حياتها المهنية في مجال التجميل في هوليوود، وتقيم الآن في دبي مع زوجها وابنتها، وتعتبر من الأشخاص المؤثرين خاصة عندما يتعلق الأمر بنصائح المكياج ومنتجات العناية بالبشرة وكل ما يتعلق بالجمال، ولديها أكثر من 47 مليون متابع على الإنستجرام.

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