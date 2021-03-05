سعر الدواجن اليوم الجمعة 5-3-2021 في الأسواق

1 - أسعار الدواجن اليوم الجمعة

2 - أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة



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3 - أسعار البط اليوم الجمعة

أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، على أن أسعار البط اليوم سجلت نحو حوالي ما يقرب إلى 45 جنيها للكيلو، وأصبح حجم الاستهلام المحلي نحو ما يقرب إلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط في مصر. أكد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، على أن أسعار البط اليوم سجلت نحو حوالي ما يقرب إلى 45 جنيها للكيلو، وأصبح حجم الاستهلام المحلي نحو ما يقرب إلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط في مصر.

تتحرك مؤشرات البحث على "الإنترنت" يوميًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين، عن أسعار الدواجن في مصر بالأسواق، ويشهد سعر الدواجن في الوقت الحالي استمرارًا وثباتًا في الفترة الأخيرة، وذلك برغم الأزمة الاقتصادية التي ما زالت موجودة في البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا الخطير، ولكن من الطبيعي أن البيوت المصرية لا تتخلى أبدًا عن الدواجن التي تعتبر من الأطباق الرئيسية لها، حيث سجل سعر الساسو نحو ما يقرب إلى 32 جنيها، أما سعر الأوراك فبلغ سعرها نحو 30 جنيها في الأسواق، أما الفراخ البانيه فسجلت نحو ما يقرب إلى حوالي 60 جنيها.ولأن عمليات البحث مستمرة يوميًا على محركات الإنترنت والمواقع من قبل المواطنين والمستثمرين، يعرض لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والمعلومات والأسعار التي تخص سعر الدواجن اليوم الجمعة 5-3-2021 في الأسواق، والأسعار تشمل كالتالي (أسعار الدواجن اليوم - أسعار البط اليوم - أسعار الكتاكيت اليوم).سجلت أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق نحو حوالي ما يقرب من 28 إلى 29 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار الدواجن البلدي نحو ما يقرب إلى 37 جنيها للكيلو، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة في الأسواق نحو حوالي ما يقرب من 6 إلى 9 جنيهات للكتكوت الواحد، حيث ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار فرخة سنويًا، وذلك وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد.