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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«فن الديكور والتصميم الداخلي» في ندوة ببيت السناري

الخميس 04/مارس/2021 - 08:05 م
ببيت السناري
ببيت السناري
هبه عويضه
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يُنظِّم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "فن الديكور والتصميم الداخلي"، وذلك يوم الأحد الموافق 7 مارس في تمام الثانية عشرة ظهرًا، بمقر بيت السنارى الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تدور الندوة حول فن الديكور باعتباره أحد الفنون التطبيقية التي تعتمد على الحس الفني عند الإنسان؛ سواء كان هذا الحس مدروسًا أو موهبة بداخل الإنسان نفسه، حيث يربط بين المساحات والخامات والألوان والإضاءات في انسجام وتناغم، ليكوِّن وحدات جمالية متكاملة باعثة على الراحة والهدوء.

تتناول الندوة بالشرح والتوضيح تعريف الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والفرق بينهما، وكذلك مفهوم الديكور بمعناه الواسع، والعناصر الأساسية له من ألوان وأثاث وإضاءات وغيرها، بالإضافة إلى نصائح عامة حول فن الديكور وأهميته في حياتنا.

تحاضر في الندوة جيهان أيوب؛ مدربة الأثاث والديكوباج المحترفة، وعضو غرفة صناعة الحرف اليدوية، وكذلك نرمين عبد العليم؛ وهي مهندسة ديكور تمتلك خبرة كبيرة في مجال فن الريزن والورش التعليمية والتدريبية.

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