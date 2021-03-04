توقعات بتجاوز قيمة البيتكوين مليون دولار وأن تُصبح العملة العالمية الجديدة

قال جيسي باويل رئيس بورصة كراكن للعملات الرقمية، اليوم الخميس، إنه يتوقع مُستقبلًا إيجابيًا لسوق العملات المشفرة وخاصة العملة الأعلى قيمة عالميًا "بيتكوين" بعد سلسلة مكاسبها التي حققتها منذ بداية العام الحالي، وتوقع أن تبلغ مليون دولار للعملة الواحدة في العقد المقبل.وأوضح باويل، خلال حديثة في لقاء مع تلفزيون بلومبرج، أن البيتكوين إذا واصلت سلسلة المكاسب التي تٌحققها منذ بداية العام، فسوف تبلغ مليون دولار على الأرجح في العقد المقبل، وسوف تحل كذلك محل كل العملات الورقية الرئيسية في النهاية.وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة كراكن التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها أنه يُفكر في طرح أسهم شركته للاكتتاب العام في العام المقبل على الأرجح.وخلال تعاملات اليوم، تراجعت العملة الرقمية بنسبة 3% لتتداول أعلى مستوى 49 ألف دولار، لكنها سجلت ارتفاعًا نسبته 600% تقريبًا منذ بداية عام 2020، في ظل اعتماد الكثير من المضاربين على العملة الرقمية باعتبارها أداة تحوط من مخاطر التضخم الناجم عن تداعيات جائحة "كوفيد 19".وذكرت (بلومبرج) أن شركة كراكين تستفيد من ارتفاع أسعار العملات الرقمية لأنها تجني رسومًا من زيادة التداول، وخاصة أن "كراكن" تُجري محادثات لجمع تمويل جديد يُسهم في مضاعفة تقييم الشركة إلى أكثر من 10 مليارات دولار، والذي علق عليه باول بقوله "شخصيًا أعتقد أن 10 مليارات دولارات هي تقييم منخفض للبورصة".وأقر الرئيس التنفيذي للشركة بإمكانية حدوث تقلبات شديدة في السوق، قائلًا إن الأسعار يمكن أن "ترتفع أو تنخفض بنسبة 50% في أي يوم"، واصفًا هذا النوع من التقلب بأنه أحد سلبيات البيتكوين، والذي تسبب في اعتبار السوق أحد وسائل المضاربات، بدلًا من كونه وسيلة لممارسة الأعمال.وأردف باول يقول "إذا كنت تشتري بيتكوين بدافع المضاربة، فيجب أن تلتزم بالاحتفاظ بها لمدة خمس سنوات من أجل تحقيق مكاسب".