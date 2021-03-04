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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

المصرية اللبنانية تتعاقد مع «سينرجي» لتحويل «صالة أورفانيللي» إلى فيلم

الخميس 04/مارس/2021 - 06:39 م
رواية صالة أورفانيلي
رواية "صالة أورفانيلي
آلاء حسن
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تعاقدت الدار المصرية اللبنانية مع شركة سينرجي فيلم، لتحويل رواية "صالة أورفانيلي" التي نشرتها الدار للروائي أشرف العشماوي إلى فيلم سينمائي.

وتم توقيع العقد صباح اليوم الخميس، بمقر الدار، بين الناشر محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة المصرية اللبنانية والمنتج أحمد بدوي، ممثلا عن شركة سينرجي فيلم، وحضر توقيع العقد أحمد رشاد، الرئيس التنفيذي للدار المصرية اللبنانية، ونورهان رشاد، مديرة النشر.

وقال الناشر محمد رشاد: يتوج العقد نجاحات "صالة أورفانيلي" التي صدرت في عدة طبعات توالت خلال 3 أشهر فقط بعد طرحها بالأسواق نهاية ديسمبر الماضي، ولا تزال تتصدر قوائم الأعلى مبيعا في أغلب المكتبات والمنافذ التسويقية".

وأعرب رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية عن سعادته بما تحظى به أعمال أشرف العشماوي من تقدير دفع واحدة من كبرى شركات الإنتاج في مصر للتعاقد مع الدار على شراء حقوق تحويلها لفيلم سينمائي.

من جهته؛ قال المنتج أحمد بدوي، ممثل شركة سينرجي فيلم، خلال توقيع العقد: تحرص الشركة على إظهار الإبداع الأدبي المصري المعاصر وتقديم أعمال ذات جودة عالية لجذب جمهور المشاهدين، مؤكدا أن الرواية تتوافر في أحداثها مواصفات العمل الدرامي الجيد وتجمع بين براعة الاستقصاء التاريخي والتوظيف المبهر لأدب الجريمة بطريقة غير تقليدية، تثير شهية القراء والمشاهدين.

وتدور أحداث الرواية خلال سنوات الملكية في مصر تحت حكم الملك فؤاد، وفي فضاءات جغرافية في قلب القاهرة الخديوية، ومجتمع المال والسلطة والمؤامرات والجريمة خلال تلك الحقبة من تاريخ مصر.

وتظهر العالم المعقد بين ما يجرى داخل صالة المزادات وكواليس المشهد المصري اجتماعيا وسياسيا، وتكشف كذلك خبايا كواليس الحكم نفسها في خمس حقب تاريخية وتكشف الأحداث خبايا عالم المزادات.

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