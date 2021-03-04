خبراء الصحة في الصين وأمريكا يدعون للتعاون في التطعيم ضد كورونا

عقد رئيس جامعة تسينغهوا الصينية في بكين "كيو يونج" ورئيس معهد بروكينجز في واشنطن "جون آر ألين" ندوة افتراضية تحت عنوان "المسار السريع للتعافي: التعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن الوقاية من كوفيد- 19 وعلاجه".وقال كيو إن جامعة تسينغهوا تتطلع إلى العمل مع بروكينجز والمجتمع العالمي لتسهيل التعافي بشكل أسرع من الوباء من خلال التبادل الأكاديمي والتعاون البحثي بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه في ظل بدء توزيع اللقاح، من الضروري العمل معًا لتطوير وصياغة توصيات سياسية ملموسة للمرحلة التالية، حيث يوفر التطوير السريع للعديد من اللقاحات وعدًا بحل فعال للقاحات المضادة لـ(كورونا).في حين قال ألين إن التغيير في الإدارة الأمريكية يوفر فرصة للقادة من كلا الجانبين لبحث الإجراءات التي يمكن القيام بها بشكل مختلف، وتحديد مسار جديد لكيفية معالجة الولايات المتحدة والصين التهديد المشترك نتيجة كوفيد- 19.وأضاف أنه عندما تتكاتف الدولتان لمحاربة كورونا سيكون أمام العالم فرصة أفضل للخروج من الوباء بشكل أقوى، وذلك بناء على التاريخ الطويل لجهود البلدين معًا لمكافحة الأوبئة مثل سارس وإيبولا.وشارك العديد من خبراء الصحة العامة البارزين وجهات نظرهم خلال الندوة عبر الإنترنت، مثل تشونج نان شان عالم الأوبئة والأمراض في الأكاديمية الصينية للهندسة والخبير الرائد في أبحاث أمراض الجهاز التنفسي في الصين، وإيان ليبكين مدير مركز العدوى والمناعة في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا، وغاو فو رئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها.