رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبراء الصحة في الصين وأمريكا يدعون للتعاون في التطعيم ضد كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 08:10 م
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
أ ش أ
طباعة
عقد رئيس جامعة تسينغهوا الصينية في بكين "كيو يونج" ورئيس معهد بروكينجز في واشنطن "جون آر ألين" ندوة افتراضية تحت عنوان "المسار السريع للتعافي: التعاون بين الولايات المتحدة والصين بشأن الوقاية من كوفيد- 19 وعلاجه".

وقال كيو إن جامعة تسينغهوا تتطلع إلى العمل مع بروكينجز والمجتمع العالمي لتسهيل التعافي بشكل أسرع من الوباء من خلال التبادل الأكاديمي والتعاون البحثي بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه في ظل بدء توزيع اللقاح، من الضروري العمل معًا لتطوير وصياغة توصيات سياسية ملموسة للمرحلة التالية، حيث يوفر التطوير السريع للعديد من اللقاحات وعدًا بحل فعال للقاحات المضادة لـ(كورونا).

في حين قال ألين إن التغيير في الإدارة الأمريكية يوفر فرصة للقادة من كلا الجانبين لبحث الإجراءات التي يمكن القيام بها بشكل مختلف، وتحديد مسار جديد لكيفية معالجة الولايات المتحدة والصين التهديد المشترك نتيجة كوفيد- 19.

وأضاف أنه عندما تتكاتف الدولتان لمحاربة كورونا سيكون أمام العالم فرصة أفضل للخروج من الوباء بشكل أقوى، وذلك بناء على التاريخ الطويل لجهود البلدين معًا لمكافحة الأوبئة مثل سارس وإيبولا.

وشارك العديد من خبراء الصحة العامة البارزين وجهات نظرهم خلال الندوة عبر الإنترنت، مثل تشونج نان شان عالم الأوبئة والأمراض في الأكاديمية الصينية للهندسة والخبير الرائد في أبحاث أمراض الجهاز التنفسي في الصين، وإيان ليبكين مدير مركز العدوى والمناعة في كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا، وغاو فو رئيس المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

موضوعات متعلقة

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

حقيقة تسريب امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021

الصور

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

image description

توافد كبار السن لتلقى لقاح كورونا فى أسوان (صور)

الأكثر قراءة

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

الأرصاد: طقس الجمعة شديد البرودة ليلا

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

«الصحة»: 192 ألف مواطن سجلوا إلكترونيًا لتلقى لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

جداريات الحج.. فن يواجه الانقراض فى زمن «السوشيال ميديا»

رئيس تويتر يستحوذ على «تايدل» المنصة الموسيقية لجاى زى

الكويت: تعاون إلكتروني للحد من الإتجار بالكائنات الحية المهددة بالانقراض

مذيع بريطاني يتلقى تعويضًا ماليًا بسبب اختراق هاتفه الجوال

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

حسين حمودة: على المثقف المصرى الدفاع عن وطنه ضد محاولات استهدافه.. ونستطيع أن ننجو من الإرهاب بتراثنا

«قصة صورة» لـ إحسان عبد القدوس في طفولته مع والده

«سرديات التراث العربي» في أمسية ثقافية لرابطة أدباء الكويت

المصرية اللبنانية تتعاقد مع «سينرجي» لتحويل «صالة أورفانيللي» إلى فيلم