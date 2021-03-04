صرف مرتبات العاملين فى «مختار إبراهيم» الأسبوع المقبل

كشف مصدر مسئول في شركة مختار إبراهيم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، عن حل أزمة صرف رواتب العاملين في الشركة.وقال المصدر، رافضًا ذكر اسمه، لـ«الدستور»، إن مرتبات شهر فبراير 2021 مؤمّنة، وجار تجميعها لتحويلها لحساب المرتبات، موضحًا أن الإدارة فضّلت الصرف بنسبة 100% بدلًا من الصرف بنسبة على دفعات، لافتًا إلى أنه سيتم صرف الرواتب اعتبارًا من بدايات الأسبوع المقبل.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها، ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.