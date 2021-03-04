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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الأحد.. «الشعر النسائي» على طاولة مركز إبداع الست وسيلة

الخميس 04/مارس/2021 - 06:28 م
مركز إبداع الست وسيلة
مركز إبداع الست وسيلة
آلاء حسن
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يخصّص بيت الشعر (مركز إبداع الست وسيلة) أمسيات شهر مارس للشعر النسائي، ويقيم أولى هذه الأمسيات الأحد المقبل، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي وأعياد الأمومة.

ومن المقرر أن يبتدئ الأمسية في الرابعة مساءً بورشة شعراء جامعات مصر التي تناقش أبرز الظواهر في الشعر النسائي لدى شاعرات الجامعات.

وفي السادسة مساءً، يقام صالون الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي الذي يشارك فيه عدد من الشاعرات وهنّ ابتسام أبوسعدة - فلسطين، أمل الشربيني، زهرة علام، سماح مصطفى، سهير السمان "اليمن"، عزة رياض، مسعودة جادالله، ومنى العقدة.

ويقع بيت الشعر بمنطقة الأزهر ملاصقًا من الناحية الجنوبية الشرقية لمنزل الهراوي، ومطلًا بواجهته الشمالية الشرقية (الرئيسية) على حارة الست وسيلة.

وبني المنزل عام (1074هـ - 1664م) كما كتب على إزار كتابي بسقف المقعد، يشير إلى أن هذا المنزل يمتلكه عبدالحق وشقيقه لطفي أولاد محمد الكناني وهما من شيدا هذا المنزل، وأن الست وسيلة هي آخر من امتلكته وهذا المبنى حاليًا ملكية المجلس الأعلى للآثار.

ولهذا المنزل واجهة رئيسية هي الشمالية الشرقية، وفي أقصي اليسار منها مدخل المنزل، حيث يؤدي إلى دركاه نصل منها إلى فناء سماوي، يؤدي إلى المقعد والقاعة الرئيسية ومدخل آخر يؤدي إلى القاعة الكبرى، وقد انتهى ترميم هذا المنزل عام 2005، ويمثل نموذجًا فريدًا لعمارة المنازل في العصر العثماني.

صدر قرار بتخصيص هذا المنزل ليكون مقرًا لـ"بيت الشعر العربى" ضمن مراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، يقدم من خلاله العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية، وقد قام الصندوق بتزويد البيت بكل التجهيزات اللازمة، والتى تكفل له أداء رسالته الإبداعية لخدمة الشعر العربى والأدب عمومًا.
الأحد.. «الشعر النسائي» على طاولة مركز إبداع الست وسيلة
الأحد.. «الشعر النسائي» على طاولة مركز إبداع الست وسيلة

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