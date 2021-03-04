«الإحصاء»: ارتفاع معدلات الزواج والطلاق

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات الطلاق بين المصريين شهريًا لتسجل 20.3 ألف إشهادة طلاق خلال شهر نوفمبر 2020 مقابل 19.8 ألف إشهادة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.وفى المقابل، لفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى ارتفاع عدد عقود الزواج لـ 79.8 ألف عقد زواج خلال شهر نوفمبر 2020 مقابل 71.6 ألف عقد خلال الشهر نفسه من عام 2019، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.