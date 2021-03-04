«الإفتاء» توضح حكم التجرؤ على العلماء بالنقد

ردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال يقول نصه: "ما رأي الشرع في الذين يتناولون آراء العلماء القدماء والمعاصرين بالنقد والتجريح، والتشكيك في مناهجهم ونواياهم؟".وقالت الإفتاء إن الأصل في التجرؤ على العلماء المنع، ويحرم في حقِّ العوام مطلقًا، أما العلماء فيجوز لهم النقد والاعتراض والمناقشة بشروطها.