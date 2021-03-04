مباحثات عسكرية بين باكستان وأذربيجان لمناقشة عدد من القضايا

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية الجنرال نديم رضا، اليوم الخميس، مع الرئيس الآذري الهام عليف، العلاقات الأمنية والدفاعية بين باكستان وآذربيجان.وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، فقد ناقش الجنرال رضا - خلال الاجتماعات التي عقدت خلال زيارته الرسمية لآذربيجان - عدة مجالات التعاون الثنائي والبيئة الأمنية السائدة خاصة الوضع في جامو وكشمير وعملية السلام والمصالحة الجارية في أفغانستان، مجددا تضامن القوات المسلحة الباكستانية مع القوات المسلحة والشعب الآذري.كما عقد الجنرال نديم رضا سلسة من الاجتماعات مع القيادات العسكرية الآذرية في مقدمتهم وزير الدفاع ورئيس أمن الدولة.