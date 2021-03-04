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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«محامى شمال القاهرة» تقرر زيادة المعاش الاستثنائي لأعضائها

الخميس 04/مارس/2021 - 07:26 م
النقيب عمرو محي
النقيب عمرو محي الدين،
محمد جعفر
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أعلنت نقابة محامي شمال القاهرة، برئاسة النقيب عمرو محيي الدين، عن قرارات مهمة متعلقة بالزيادات التي أقرها المجلس؛ والمتعلقة بمنح الوفاة والمعاش والعلاج.

وصرح عمرو محيي الدين، نقيب محامي شمال القاهرة، بأنه تمت الموافقة على زيادة منحة الوفاة لأسرة المحامي من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وزيادة المعاش الاستثنائي من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه كحد أدنى، و350 كحد أقصى، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى حسب تعداد أسرة المحامي.

وأكد النقيب الفرعي أنه تقرر زيادة المنح العلاجية لمرضى المحامين بنسبة لا تقل عن 50%، منوهًا إلى أن المجلس بأكمله يعمل في سبيل التيسير على أعضاء الجمعية العمومية.

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