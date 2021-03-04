البحرين توقع على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة

وقعت مملكة البحرين على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بهدف دعم وتمكين المرأة بشكل عام، والمرأة البحرينية بشكل خاص، كما أنه يجسد نهج مملكة البحرين في تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وحرصها الدائم على توفير كل الدعم والمساندة للمرأة.قال سفير البحرين لدى السعودية الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، وفقا وكالة الأنباء البحرينية، الخميس إن التوقيع على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يعد إنجازًا هامًا يضاف إلى سجل مملكة البحرين الحافل بالإنجازات.وأعرب السفير البحريني عن تقدير المملكة للدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي من أجل النهوض بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي مواقع صنع واتخاذ القرار كونها شريك فاعل ورئيسي إلى جانب الرجل في تعزيز المسيرة التنموية بمختلف المجتمعات.