رئيس كوريا الجنوبية يعلن استعداده لتلقي لقاح أسترازينيكا

أعلن المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية استعداد الرئيس "مون جيه" لتلقي لقاح "أسترازينيكا" في المستقبل القريب.وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي كانج مين- سوك، وفقًا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية اليوم الخميس، إنه سيتم تحديد جدول زمني محدد لتلقي الرئيس "مون" لقاح أسترازينيكا في ضوء دليل ذي صلة للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA) والجدول الدبلوماسي.وأشار إلى أنه لدى السلطات الصحية قائمة أولوياتها بالنسبة للأشخاص للاستفادة من برنامج التطعيم المجاني الذي بدأ الأسبوع الماضي، مؤكدا أن هناك استثناءً في حالة الحاجة إلى السفر إلى الخارج بشكل عاجل.