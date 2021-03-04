أمام منزله.. مقتل طفل سوري على يد القوات التركية في إدلب

قتل طفل سوري، اليوم الخميس، برصاص قوات حرس الحدود التركية "الجندرما" قرب الحدود مع لواء إسكندرون في ريف إدلب الشمالي الغربي.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أن القوات التركية قتلت الطفل السوري أثناء تواجده أمام منزله في قرية المدلوسة بريف سلقين شمال غرب محافظة إدلب.وأشار المرصد السوري إلى أن حرس الحدود التركي قتل منتصف الشهر الماضي طفلا سوريا أثناء عمله في أرض زراعية تبعد 500 متر عن الجدار الحدودي في قرية سلهب بريف جسر الشغور الشمالي غربي إدلب.وارتفع عدد المدنيين السوريين الذين قتلوا برصاص قوات الجندرما التركية منذ 2011 إلى 465 مدنيا، من بينهم 85 طفلًا و44 امراة.