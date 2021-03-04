الإحصاء: 96 مليون دولار صادرات مصر لإثيوبيا خلال 11 شهرًا

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الصادرات المصرية لإثيوبيا بلغت 96.5 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020، مقابل 126.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 30.2 مليون دولار.وفى المقابل، سجلت واردات مصر من إثيوبيا تراجعًا لـ7.2 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2020، مقابل 25.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 18.2 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 24.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2020، مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما تراجعت وارداتها من دول العالم 69.8 مليار دولار لـ63.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.