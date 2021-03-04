جلسة مباحثات موسعة بين وزيرى خارجية مصر وتونس

بدأت، قبل قليل، جلسة مباحثات موسعة برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره التونسي عثمان الجرندي، بمقر وزارة الخارجية في قصر التحرير.ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأزمة الليبية.