جلسة مباحثات موسعة بين وزيرى خارجية مصر وتونس
الخميس 04/مارس/2021 - 06:43 م
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بدأت، قبل قليل، جلسة مباحثات موسعة برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره التونسي عثمان الجرندي، بمقر وزارة الخارجية في قصر التحرير.
ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأزمة الليبية.
ومن المقرر أن تتناول المباحثات سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأزمة الليبية.
جلسة مباحثات موسعة بين وزيرى خارجية مصر وتونس
جلسة مباحثات موسعة بين وزيرى خارجية مصر وتونس
جلسة مباحثات موسعة بين وزيرى خارجية مصر وتونس
جلسة مباحثات موسعة بين وزيرى خارجية مصر وتونس