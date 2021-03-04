«البحث العلمي» تعلن أسماء 6 مشروعات فائزة في مجال البحوث التطبيقية والابتكار

تعلن أكاديمية البحث العلمي أسماء 6 مشروعات بحوث تطبيقية وابتكارية فائزة في المرحلة الأولى ضمن التعاون الثنائي بين الأكاديمية ووكالة التقنية والابتكار في دولة جنوب إفريقيا، في إطار تنفيذ اتفاقية التعاون المشترك بين الأكاديمية والوكالة والتي تم توقيعها في نهاية 2019.وأوضح البيان الصادر عن الأكاديمية اليوم، أنه ورد للأكاديمية عدد 33 مقترحًا بحثيًا خلال النداء الذي أُعلن عنه في يونيو الماضي، وتم الاتفاق على 28 مقترحًا مستوفاة الشروط بين الجانبين المصري والجنوب إفريقي، وتم تقييمها بواسطة وحدة التقييم الفني بالأكاديمية وتبادل النتائج مع الجانب الجنوب إفريقي، واتفق الطرفان على تمويل 6 مشروعات بتكلفة إجمالية قدرها مليون ومائتان ألف جنيه لكل مشروع بحد أقصى للمشروع كاملًا خلال عامين، على أن تنتهي هذه المشروعات بتقديم منتجات وحلول تقنية تخدم اقتصاد كلًا من البلدين، وجميع المشروعات الفائزة معلنه علي الموقع الرسمي لأكاديمية البحث العلمي www.asrt.sci.eg والمشروعات الفائزة من مراكز بحثية وجامعات حكومية وخاصة وهي: مركز بحوث الهندسة الزراعية، المركز القومي للبحوث، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، جامعة الإسكندرية، جامعة مدينة السادات.ومن الجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التعاون العلمي بين مصر والدول الإفريقية، حيث يتيح مثل هذا التعاون بين أكبر داعمين للابتكار في شمال وجنوب القارة تبادل الخبرات بين الجانبين، وتوحيد الجهود لإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجه دول القارة الإفريقية، كما أن هذا التعاون يفتح مجالًا ممتازًا للتعاون بين مصر وجنوب إفريقيا في مجالات التكنولوجيات الناشئة، والصحة، والزراعة، والمياه.. إلخ، ويوفر منصة لتعزيز القدرة علي الابتكار وتبادل الخبرات بين البلدين ونقل وتوطين التكنولوجيا.