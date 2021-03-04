ليبيا: لن نسمح بالزج باسمنا فى أى صراعات دولية

نفت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الليبية، اليوم الخميس، الاتهامات الإسرائيلية بتلويث سفينة مملوكة لليبيا شواطئ الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأعلنت وزارة المواصلات إن السفينة كانت مملوكة للشركة الوطنية للنقل البحري وقد بيعت في ديسمبر 2020 وليس لليبيا أي علاقة بها في الوقت الحالي، وفق وسائل الإعلام الليبية.وأشارت الوزارة إلى أنها لن تسمح بالزج باسم ليبيا في أي صراعات دولية وأنهم عازمون على اتخاذ الإجراءات لحماية حقوقهم ومقدراتهم.يذكر أن إسرائيل أعلنت في وقت سابق عن تسبب سفينة نفطية مملوكة لليبيا استهدفتها إيران في تلوث بيئي للسواحل قبالة الأراضي المحتلة، واصفة هذا الأمر بالإرهاب البيئي من قبل طهران.