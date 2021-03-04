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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: 100 مليون جنيه لاستكمال مشروعات الصرف بسوهاج

الخميس 04/مارس/2021 - 06:39 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروعًا لتوفير خدمات الصرف الصحي بقرية الوقدة مركز مراغة بتكلفة 55.3 مليون جنيه، ومشروع آخر لتوفير خدمات الصرف الصحي بقرية نزلة القاضي طهطا بتكلفة 51 مليون جنيه، مضيفه أنه من المقرر إنهاء أعمال التنفيذ بحلول يوليو المقبل 2021.

وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إلى تنفيذ مشروع لمد الصرف الصحي بقرية النجوع قبلي بأسنا بمحافظة الأقصر بتكلفة 84 مليون جنيه، وتطوير الوحدة الصحية بمركز القرنة قمولا بتكلفة 20 مليون جنيه.

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