«التخطيط»: 100 مليون جنيه لاستكمال مشروعات الصرف بسوهاج

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروعًا لتوفير خدمات الصرف الصحي بقرية الوقدة مركز مراغة بتكلفة 55.3 مليون جنيه، ومشروع آخر لتوفير خدمات الصرف الصحي بقرية نزلة القاضي طهطا بتكلفة 51 مليون جنيه، مضيفه أنه من المقرر إنهاء أعمال التنفيذ بحلول يوليو المقبل 2021.وأشارت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إلى تنفيذ مشروع لمد الصرف الصحي بقرية النجوع قبلي بأسنا بمحافظة الأقصر بتكلفة 84 مليون جنيه، وتطوير الوحدة الصحية بمركز القرنة قمولا بتكلفة 20 مليون جنيه.