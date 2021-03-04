رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة ريناد عماد بتهمة التحريض على الفسق لـ18 مارس

الخميس 04/مارس/2021 - 06:09 م
ريناد عماد
ريناد عماد
عادل عبد العال
طباعة
قررت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، تأجيل أولى جلسات محاكمة ريناد عماد، إحدى بطلات فيديوهات الرقص على تطبيقي إنستجرام وتيك توك، لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع، وصناعة وبث فيديوهات خارجة عن الآداب العامة لجلسة 18 مارس الجاري، للاطلاع.

وكانت النيابة واجهت المتهمة بعدد من الفيديوهات الخاصة، والتي نشرتها على صفحة الشخصية على تطبيق تيك توك واعترفت بتصويرها.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بقيام فتاة تدعى "م. ال" وشهرتها "ريناد. ع" بإنشاء صفحة على تطبيق تيك توك بقصد ارتكاب الإعلان عن نفسها لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم، وعلى الفور تم رصد ومتابعة المتهمة، وقد تبين صحة المعلومات الواردة، وبناءً على ذلك تم القبض عليها داخل كافيه بالدقي، وتم إخطار النيابة.

وكانت النيابة العامة بالدقي قررت حبس المتهمة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

التحفظ على أموال «الجماعة الإسلامية» ووضع عناصرها على قوائم ترقب الوصول

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

الصور

image description

توافد كبار السن لتلقي لقاح كورونا في أسوان (صور)

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

جامعة أسيوط تعلن نجاح مركز تعليم الكبار في محو أمية 2943 مواطنًا

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

«إنقاذ ريان».. التفاصيل الكاملة لعلاج طفل مصرى بأغلى عقار فى العالم

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

مذيع بريطاني يتلقى تعويضًا ماليًا بسبب اختراق هاتفه الجوال

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقائق مدهشة عن الماء والغذاء

المفوضية الأوروبية تريد زيادة معدل التوظيف إلى 78% بحلول 2030

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تتعاقد مع «سينرجي» لتحويل «صالة أورفانيللي» إلى فيلم

الأحد.. جاليري دروب يستضيف معرض «منتهى الحب»

«سرديات التراث العربي» في أمسية ثقافية لرابطة أدباء الكويت

متخصصون في النشر: يجب إدراك التطور التكنولوجي في الترويج للكتاب