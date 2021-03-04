مقتل جندي مالي في هجوم على مركز أمني

قتل جندي مالي وأصيب اثنان بجروح، اليوم الخميس، في هجوم على مركز أمني في وسط مالي، كما أعلن الجيش المالي، مضيفا أن ثمانية مهاجمين قتلوا في الرد "القوي" لعناصره.وقال الجيش، في بيان، إن المركز الأمني التابع للقوات المسلحة المالية في دينانغورو، القربية من الحدود مع بوركينا فاسو، "صد بقوة هجوما إرهابيا عند قرابة الساعة 03،30 (بالتوقيتين المحلي وغرينيتش)".وقال الجيش إن الحصيلة المؤقتة وصلت في "صفوفنا إلى قتيل وجريحين" و"في صفوف العدو إلى ثمانية قتلى"، مؤكدا أيضا أنه استولى من المهاجمين على آلية وأربع دراجات نارية وأسلحة مختلفة.ويعتبر وسط مالي من البؤر الرئيسية لأعمال العنف التي تنسب إلى الجهاديين، وأوقعت آلاف القتلى العسكريين والمدنيين منذ 2012، وتوسعت أعمال العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر.وقتل جنديان ماليان على الأقل وأصيب سبعة في 23 فبراير، في كمين استهدف قافلتهم بين سيفاري وكونا في منطقة موبتي (وسط).