الجيش اليمنى: مقتل 30 عنصرا حوثيا فى جبهة المشجح فى مأرب

تصدى الجيش اليمني، اليوم الخميس، لهجمات عناصر ميليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية بمأرب؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصرا من الميليشيا الحوثي وإصابة آخرين.وقال مصدر عسكري يمني- في تصريح أوردته قناة (العربية الحدث)- إن قوات الجيش اليمني تصدت لهجوم انتحاري شنته ميليشيا الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصرًا من الميليشيا وجرح آخرين، فيما لاذ من بقي من العناصر المهاجمة بالفرار.واستهدفت مدفعية الجيش تجمعات متفرقة للميليشيا في الجبهة، فيما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى الجبهة ذاتها.