إنذار من احتمال وقوع تسونامي بعد زلزال بقوة 6،9 درجة قبالة سواحل نيوزيلندا

وقع زلزال بقوة 6،9 درجة قبالة سواحل نيوزيلندا، كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء، ما أدى إلى إطلاق إنذار من احتمال وقوع تسونامي.ووقع الزلزال على بعد 180 كيلومترا شمال شرق مدينة غيسبورن، الجمعة، بتوقيت نيوزيلندا عند الساعة 2،27 (13،27 ت غ الخميس) على عمق ضعيف نسبيا يبلغ 10 كيلومترات.وقال مركز الإنذار من التسونامي في المحيط الهادئ، ومقره في هاواي (الولايات المتحدة): "على أساس المعلومات الأولية عن الزلزال، من المحتمل تسجيل أمواج تسونامي خطرة على السواحل الواقعة في محيط 300 كيلومتر من مركز الزلزال".