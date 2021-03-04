وكيل «صحة الغربية» يشهد تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا

أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إشارة بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح فيروس كورونا المستجد، اليوم، في الغربية.وشهد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم، بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمعهد كبد المحلة، بحضور مديري الإدارات المعنية بتنظيم وتنفيذ خطة إعطاء اللقاح.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء في توزيع لقاح كورونا على أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، عقب الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في جميع المستشفيات تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيةوخلال زيارته للمعهد، تابع وكيل الوزارة مراحل إعطاء المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، واستمع إلى شرح لألية تلقي اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقي اللقاح، كما شهد مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي.وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع العاملين بمعهد كبد المحلة والدكتورة أمل شمس مدير الإدارة الصحية بالمحلة وكافة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، على الجهد المبذول مثمنًا دورهم الإيجابي في الوقوف صفًا واحدًا للتصدي لجائحة فيروس كورونا خلال الفترة الماضية.وأضاف الدكتور عبد الناصر إنه سيستمر التطعيم بلقاح فيروس كورونا عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل مصر، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بإطلاق موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على هذه اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وللحصول على معلومات، مؤكدا على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمنع التكدس والتأمين الأمني من وزارة الداخلية والطبي، وتم توفير أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية وتوفير أماكن لحفظ الطعوم.وقال الدكتور احمد محرز مدير معهد الكبد أن المنظومة يتم العمل بها وفق خطة عمل متكاملة وبدعم ورعاية كاملة من محافظ الغربية وجميع أجهزة المحافظة، مضيفا أن هناك تدريب متواصل لجميع العاملين بالمنظومة من الصيادلة والأطباء وهيئات التمريض المعاونة، للتأكد من استلام كروت التطعيم واستلام الطعوم وكذا التدريب على سلسلة التبريد ومحاضر فحص الطعوم وإعدام الزجاجات الفارغة، وغيرها من الإجراءات.وأضاف أن تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا يتم بشكل متصل دون انقطاع حتى في أيام الجمعة والإجازات الرسمية من الساعة ٣ ظهرا حتى الساعة ٩ مساءا بمركز اللقاح بكبد المحلة.يذكر أن وزارة الصحة أطلقت موقعا إلكترونيا يقوم المواطنين من خلاله بالتسجيل لبيانتهم على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح، كما هو موضح كالآتي:-رابط الموقع الإلكتروني لمنظومه التسجيل للقاح فيروس كورونا المستجد https:egcovac.mohp.gov.eg التسجيل مفتوح لجميع الافراد المقيمين فى مصر.