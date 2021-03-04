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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي: تلقيح جميع الأوروبيين بحلول نهاية الصيف

الخميس 04/مارس/2021 - 07:12 م
تلقيح كورونا
تلقيح كورونا
وكالات
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أكّد مفوض السوق الداخلية الأوروبية تييري بروتون، المكلف بمتابعة تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في روما الخميس، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادرًا على تلقيح جميع المواطنين الأوروبيين "بحلول نهاية الصيف".

وقال بروتون، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي، إن "الوضع بشأن اللقاحات مطمئن.. إنه تحدّ هائل لكننا تصرّفنا بسرعة كبيرة".

وأضاف: "أنا واثق للغاية في قدرة أوروبا على تسليم اللقاحات بشكل أسرع، وأعتقد أن بحلول نهاية الصيف سنتمكن من تلقيح جميع المواطنين الأوروبيين".

وتابع: "بحلول نهاية العام، أوروبا ستكون قادرة على إنتاج 2 إلى 3 مليارات لقاح في السنة".

وختم بالقول إن "أوروبا هي أول قارة من حيث إنتاج اللقاحات، تأتي بعدها الولايات المتحدة مع ملياري (لقاح) بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، سيكون بامكاننا الاعتماد على 5 مليارات لقاح في السنة للعالم بأسره".

وتأتي هذه التصريحات في وقت طلب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، مساء الأربعاء، من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، "تسريع" الاستجابة الأوروبية للوباء "خصوصًا فيما يخصّ اللقاحات".

ويثير التأخر في تسليم اللقاحات المضادة لكوفيد- 19، التي نظّمت المفوضية عمليات شرائها على المستوى الأوروبي، انتقادات كثيرة في عدد من الدول الأعضاء.

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