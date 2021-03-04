البرهان يؤكد دعم الحكومة لجهود الاستقرار والأمن بكردفان

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، دعم الدولة لجهود ولاية غرب كردفان بما يمكنها من تحقيق الأمن والاستقرار.جاء ذلك خلال لقائه والي كردفان حماد عبد الرحمن صالح لبحث الأوضاع الأمنية والسياسية بالولاية بجانب مشروعاتها التنموية والوقوف على نتائج مؤتمر النفط الذي عقد مؤخرا بالولاية، حسب بيان للمجلس.وأوضح صالح أن اللقاء تناول أيضا قضية الحدود وضرورة عقد مؤتمر يضم ولايات التمازج مع دولة جنوب السودان وإعطاء أولوية لمشروع كهرباء الفولة، كما بحث اللقاء قضية ابيي وسبل تعزيز الأمن فيها باعتبارها قضية قومية بجانب قضية المعابر وتطوير التجارة الحدودية مع دولة الجنوب بعد ترسيم الحدود. https://www.facebook.com/TransitionalSovereigntyCouncil/posts/479947300047465