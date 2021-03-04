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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير المصري بألمانيا يتسلم 4 قطع أثرية مهربة

الخميس 04/مارس/2021 - 05:36 م
السفير المصري لدى
السفير المصري لدى برلين خالد جلال
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تسلم السفير المصري لدى برلين خالد جلال، أربع قطع أثرية كانت مهربة لألمانيا تعود للقرن السابع قبل الميلاد.

وأعربت وزيرة الدولة الألمانية للثقافة ميشيل مونتفيرنج، عن سعادتها بعودة القطع الأثرية المهربة إلى مصر، وقالت "هذه القطع الاثرية يرجع تاريخها إلى ٢٧٠٠ عام، ومن المدهش أنها بالرغم من ذلك مازالت محتفظة بحالتها حتى هذه الايام ولذا فهى موضع إبهار لنا جميعا وتعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة".

وأضافت الوزيرة الألمانية مونتفيرنج أن المقبرة الفرعونية ليست مجرد مكان للدفن، ولكن مكان للحياة الابدية، وهو ما حرص عليه القدماء المصريون لتصديره للعالم، ولذلك فإن المقابر الفرعونية كانت مزينة بنقوش رائعة أسطورية مازلت حتى وقتنا هذا، وتلك القطعة التى تم تتبعها أمر يدعو للفخر.

وتابعت وزيرة الدولة للثقافة الألمانية إن تلك القطع التى تم تهريبها لألمانيا تقع تحت طائلة وملكية وحماية القانون المصرى طبقا لاتفاقية اليونيسكو ١٩٧٠، متوجهة بالشكر إلى مكتب التحقيقات الفيدرالى ليس فقط على حمايته وتتبعه للقطع الاثرية ولكن أيضا على تسليم القطع الأثرية لوزارة الخارجية الألمانية بحرص وأمان، تمهيدا لإرجاعها إلى مصر.

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