تركيب 50 كشاف جديد ورفع 30 طن تراكمات زراعية ومخلفات بالبرجاية في المنيا

كثفت اليوم الوحدة المحلية لقرية البرجاية التابعة لمركز ومدينة المنيا، حملات رفع الإشغالات ونظافة الشوارع والطرق العامة من المخلفات الصلبة التي تعوق حركة السير للمواطنين بشوارع القرية وبطريق مصر أسوان، حيث رفعت 30 طن مخلفات وتراكمات زراعية بجانب تركيب وصيانة 50 كشاف جديد ورفع جميع الإشغالات.وقال عماد محمود رئيس قرية البرجاية إن الحملة تمكنت من رفع الإشغالات الموجودة بعدد من شوارع البرجاية ودماريس وعمل اللازم قانونا كما وأصل قسم البيئة رفع المخلفات من نقاط التجمع بمتوسط يومي 30 طن من المخلفات الصلبة والأتربة من على جانبي الطريق الزراعي وما نتج من تسوية وتمهيد الطريق بالجليدر، حيث تم رفع القمامة والمخلفات من نقاط التجمع بالقرى والقرى التابعة في إطار متابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية منعا لانتشار الأمراض والأوبئة وتوفير بيئة صحية نظيفة، كما تم صيانة أعمدة الإنارة وصيانة اللوحات الكهربائية والخلايا الضوئية وتركيب وصيانة 50 كشاف جديد بطريق مصر أسوان حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا للحوادث.ومن ناحيته، أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا على تكثيف تنفيذ حملات الإزالة الفورية لأي نوع من أنواع التعديات أو إشغال الطرق العامة ورفعها من الشوارع، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.